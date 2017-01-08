В Риме мужчина изрезал бутылкой двух священников во время службы

В одной из главных церквей Рима, базилике Санта-Мария-Маджоре, в результате нападения двое священнослужителей получили ранения.

Нападавший набросился на них в горлышком разбитой бутылки. Пострадавшие - пономарь базилики и местный священник - получили ранения в лицо. Они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает. Злоумышленнику удалось скрыться с места совершения преступления, однако вскоре он был арестован сотрудниками полиции, передает

Им оказался 41-летний итальянец, выходец из провинции Фрозиноне. Мотивы, побудившего мужчину совершить нападения, до сих пор не выяснены.