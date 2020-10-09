Вірменія і Азербайджан погодилися на консультації у Москві, - МЗС Росії

Вірменія та Азербайджан підтвердили участь своїх дипломатів у консультаціях в Москві 9 жовтня для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає "Інтерфакс".

"Баку і Єреван підтвердили участь в консультаціях в Москві. Йде активна підготовка", - повідомила вона.

Очікується, що зустріч відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.

Напередодні, 8 жовтня, у Кремлі повідомили, що Володимир Путін запросив голів МЗС Вірменії та Азербайджану на консультації.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії і розпочати переговори.