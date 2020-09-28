Вірменія має піти з окупованого нею Нагірного Карабаху - президент Туреччини

Вірменія має покинути окуповану нею територію Нагірного Карабаху. Про це 28 вересня на симпозіумі, присвяченому морському праву та Східному Середземномор'ю, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє турецький телеканал NTV.

Президент Туреччини підкреслив, що його країна "і надалі буде підтримувати Азербайджан" у конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі.

Ердоган вважає, що мир і спокій у регіоні буде відновлено тільки після того, як Вірменія піде з Нагорного Карабаху.

Глава турецької держави зазначив, що територія Нагірного Карабаху належить Азербайджану.

У 1991 році за підтримки Вірменії Нагірний Карабах оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, які тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я і припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички. За час конфлікту в регіоні загинуло більше ніж 30 тис. осіб.

Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.

12 липня цього року, біля кордону Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, 13 липня конфлікт продовжився. Міноборони Азербайджану поінформувало, що азербайджанські війська знищили опорний пункт на території Вірменії, артилерійські установки, автомобільну техніку та живу силу.

Масштабні бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня. Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило про обстріл населених пунктів. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації", обстрілі позицій азербайджанської армії та заявило про початок "стрімкого контрнаступу".

Повідомляли про загиблих і поранених мирних жителів. Воєнний стан ввели як у Вірменії, так і в окремих районах Азербайджану.

У Туреччині заявили, що підтримують Азербайджан у конфлікті з Вірменією, яка, на думку Анкари, "укотре порушила міжнародне право". США застерегли інші держави від втручання в ситуацію

Обидві країни, що беруть участь у конфлікті, оголосили мобілізацію.



