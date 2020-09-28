Вірменія не зверталася до Росії за допомогою через загострення в Нагірному Карабасі

Вірменія поки не бачить необхідності в зовнішньому втручанні у військовий конфлікт в Нагірному Карабасі. Поки Єреван не планує звертатися за допомогою в організацію Договору про колективну безпеку.

Про це заявив посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян, передають "РИА Новости".

"Ні, таких планів у порядку нашого уряду немає", - заявив Тоганян, відповідаючи на питання про те, чи буде Єреван звертатися в ОДКБ за допомогою.

У ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабаху знову спалахнув вранці 27 вересня. Тоді в Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію в початку обстрілів по всій лінії фронту. У той же час Міноборони Вірменії звинуватило Азербайджан в ракетних обстрілах і використанні дронів.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію у зв'язку з конфліктом в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що в результаті конфлікту загинули як мінімум двоє мирних жителів.