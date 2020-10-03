Вірменія планує обговорити введення російських миротворців у Нагірний Карабах

Вірменія готова до обговорення питання в рамках Мінської групи ОБСЄ введення російських миротворців у Нагірний Карабах, де тривають бойові дії з Азербайджаном

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, передає "ДС" з посиланням на "РБК-Україна".

"Такі питання можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках Мінської групи ОБСЄ", - підкреслив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив зі зверненням, в ході якого заявив, що мета альянсу Азербайджану і Туреччини не захоплення території Нагірного Карабаху, а знищення вірменського народу.