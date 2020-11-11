Вірменська опозиція не змогла відправити прем'єра Пашиняна у відставку

Позачергового засідання парламенту Вірменії, скликаного для розгляду питання про відставку прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, не відбулося через відсутність кворуму, пише "Інтерфакс" 11 листопада з посиланням на заяву опозиційної депутатки парламенту Наїри Зограбян.

За її інформацією, на засідання з'явилася тільки віцеспікерка парламенту Лена Назарян. Інші депутати від керівної фракції не прийшли.

Організатори мітингу з вимогою відставки Пашиняна закликали учасників демонстрації розійтися по домівках і чекати розвитку подій.

Позачергове засідання парламенту Вірменії скликали партії "Успішна Вірменія" і "Світла Вірменія", повідомило агентство "Новости Армении".

Відставки Пашиняна у Вірменії вимагають у зв'язку з підписанням домовленостей про врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Глава керівництва опозиційної партії Вірменії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян 11 листопада заявив, що Пашиняну необхідно подати у відставку до кінця дня.

У ніч на 10 листопада 2020 року Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали заяву про припинення війни в Карабасі. Згідно з домовленостями, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістять 1960 російських миротворців, 90 бронетранспортерів, 380 військових і спеціальних автомобілів.

Прем'єр Вірменії говорив, що це рішення було для нього вкрай важким, але безальтернативним. Алієв підкреслив, що Пашиняна "змусили" підписати документ, "максимально вигідний" для Баку.

Пашиняна призначили главою вірменського уряду в січні 2019 року.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший протягом останніх років конфлікт. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації", обстрілі позицій азербайджанської армії й оголосило про початок "стрімкого контрнаступу". Вірменська влада, зі свого боку, заявила, що азербайджанські військові ініціювали наступ на Нагірний Карабах. Під час конфлікту сторони використовували танки, важку артилерію й авіацію. Повідомляли про загиблих і поранених військовослужбовців та мирних жителів.

Воєнний стан ввели як у Вірменії, так і в окремих районах Азербайджану. Обидві країни, що беруть участь у конфлікті, оголосили мобілізацію.

Кілька разів було досягнуто домовленостей про перемир'я в Нагірному Карабасі, але щоразу їх порушували. 9 жовтня під час переговорів у Москві представники Азербайджану та Вірменії домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12.00 10 жовтня. Однак після настання перемир'я обидві сторони звинуватили одна одну в його порушенні.

9 листопада представник "влади" Нагірного Карабасі Ваграм Погосян повідомив, що армія невизнаної Нагірнокарабаської республіки більше не контролює важливого міста Шуша, а азербайджанські війська перебували на підступах до столиці Карабаху Степанакерта.

Станом на ранок 10 листопада міноборони РФ скерувало в Нагірний Карабах 10 військово-транспортних літаків Іл-76 із миротворцями. Сьогодні, 11 листопада, в аеропорту Еребуні приземлився літак із командуванням російських миротворчих сил.