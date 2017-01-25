В России арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

В России арестовали главу отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Также информацию об аресте подтвердили в пресс-службе "Лаборатории Касперского", но отметили, что расследование не имеет отношения к компании.

Отмечается, что Стоянов находится под арестом в СИЗО "Лефортово" с декабря 2016 года. По этому же делу арестован и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.

Расследование ведется по подозрению в государственной измене. Источники издания рассказали, что следствие проверят информацию о "получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании".

Напомним, бывшие сотрудники "Касперского" признались, как антивирус умышленно заражал файлы. Известная российская антивирусная компания "Лаборатория Касперского" на протяжении нескольких лет обманывала конкурентов. Сотрудники компании помечали безопасные файлы как зараженные, в результате чего другие разработчики антивирусов начинали считать эти файлы опасными. Это, в свою очередь, мешало пользователям конкурентов "Лаборатории".