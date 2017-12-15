В России дату президентских выборов назначили на годовщину аннексии Крыма

Совет Федерации России объявил о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года - в день аннексии Крыма. Об этом говорилось во время заседания Совфеда.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов Совета Федерации.

Ранее выборы президента РФ должны были состояться в начале марта, однако этот день перенесли на 18 марта - день аннексии Крыма.

Как сообщает Meduza, постановление о таком решении будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря - ровно за три месяца до выборов. Тогда же официально стартует избирательная компания.

О своем намерении участвовать в выборах уже объявил действующий президент России Владимир Путин. Также сообщалось, что на пост президента претендуют лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский, Владимир Жириновский (ЛДПР), журналистка Ксения Собчак и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также на пост президента России претендовал оппозиционер Алексей Навальный. Однако в 2017 году Навального повторно осудили, что по закону запрещает ему выдвигаться. Он считает такую норму неконституционной.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".