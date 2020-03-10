В России Госдума обнулила президентские сроки

Сегодня, 10 марта, Госдума Российской Федерации поддержала поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков.

"За" проголосовали 380 человек, против - 43, воздержался - 1. Ранее представители фракции КПРФ заявили, что будут голосовать против данной поправки.

В тексте поправки говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Текст раздали депутатам буквально за 20 минут до голосования.

Напомним, Госдума РФ приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.