В России на митингах против коррупции начали задерживать людей

В России в воскресенье начались массовые митинги против коррупции, власти считают многие из них несанкционированными и задерживает участников

В частности, как сообщает "ОВД-Инфо", во Владивостоке люди, которые звонят на горячую линию, сообщили уже о более чем тридцати задержаниях на митинге, который проходит на Привокзальной площади.

По свидетельствам, полиция выхватывает из толпы людей, которые ведут себя мирно, просто стоят, некоторые с плакатами. Всего на митинге около тысячи человек.

Уже заполнены более четырех автозаков, в каждом по шесть человек. Некоторые уже доставлены во Фрунзенский РУВД. Среди задержанных - несовершеннолетние.

На акции против коррупции в Южно-Сахалинске задержаны минимум пять человек. После проверки документов задержанных отпустили.

Позже "ОВД-Инфо" сообщил, что после акции был задержан один из организаторов - Дмитрий Иванов, якобы "по ориентировке". На данный момент он находится в отделе полиции.

Также восемь участников акции были блокированы на улице людьми в штатском, один из которых представился сотрудником полиции, остальные не представлялись. Людей задержали тоже через какие-то "ориентировки" по "подозрению в совершении преступления - грабежа или разбоя.

В Комсомольске-на-Амуре на пикете против коррупции задержаны шесть человек, они находятся в отделе полиции. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия "ВКонтакте".