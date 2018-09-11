В России начались крупнейшие за последние 40 лет военные учения

На Дальнем Востоке сегодня начались крупнейшие за всю современную историю России военные маневры Восток-2018. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Всего к ним привлечено около 300 тысяч российских военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысячи танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

"Маневры пройдут в два этапа, в ходе первого будет завершено развертывание группировки войск (сил) на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил Военно-Морского Флота в Северной, Дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач", - отмечается в сообщении.

На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск (сил) с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

В розыгрыше совместных практических действий на полигоне Цугол примут участие воинские формирования армии Китая.