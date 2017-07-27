В России назначили нового постпреда при ООН

Василий Небензя назначен новым постоянным представителем Российской Федерации при Организации объединенных наций. Об этом свидетельствует указ президента РФ Владимира Путина, опубликованный на сайте Кремля.

Другим Указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что Небензе 55 лет, он находится на дипломатический работе с 1983 года, замминистра иностранных дел РФ - с 2013 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы.

Напомним, в марте американский судмедэксперты назвали причину смерти постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина. Так, представитель мэрии Нью-Йорка на условиях анонимности сообщил, что после проведения судмедэкспертизы специалисты, которые проводили вскрытие тела Чуркина, пришли к выводу, что он умер от инфаркта.