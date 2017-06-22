В России назвали новые санкции США "подарком" для Порошенко

В МИД России назвали новые американские санкции против Российской Федерации "политическим подарком" президенту Петру Порошенко. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Очевидно, что это - политический подарок находившемуся в США Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий на Украине", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков считает, что "несуразность этой мотивировки очевидна" якобы из-за того, что новые санкции коснулись, в частности, "московского байк-центра и известной компании, занимающейся кейтерингом".

Также в МИД России заявили, что введенные Вашингтоном ограничительные меры "раззадоривают партию войны в Киеве", и выразили "сожаление", что "новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США".

"Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый американский выпад не останется", - отметил он.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз повторили, что предыдущие американские санкции против России "не принесли результата, на который рассчитывали их инициаторы".

20 июня 2017 года США расширили ограничительные меры против России за аннексию Крыма и вооруженную агрессию в Донбассе, добавив в санкционные списки 19 физических и около 40 юридических лиц. В тот же день Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом Дональдом Трампом, министром обороны Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.