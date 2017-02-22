В России отменили приговор политзаключенному Дадину по ходатайству Генпрокуратуры

Прокурор заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Верховный суд России отменил приговор политзаключенному Ильдару Дадину и постановил освободить его из колонии.

Суд поддержал ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления, передает российское агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российский политзаключенный Ильдар Дадин назвал концлагерем исправительную колонию No7 в России и рассказал о пытках в стенах тюрьмы.

В 2014 году в России появилась статья 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за участие в оппозиционных акциях, стал первым, кто был осужден по ней.

Приговор Ильдару Дадину был вынесен 8 декабря 2015 года. Его осудили на три года за "неоднократное нарушение установленного порядка проведения собраний". Правозащитники отмечают, что еще недавно это не являлось даже административным правонарушением, и говорят о новом способе давления на гражданских активистов.

Организация "Мемориал" признала Дадина политическим заключенным. По материалам: Интерфакс