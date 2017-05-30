В России оценили визит Путина к Макрону

В России позитивно оценивают прошедшие переговоры президент России Владимира Путина в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По его мнению, визит Путин во Францию был успешным.

"Я считаю этот визит (российского лидера) успешным, переговоры глав государств длились почти три часа. Разногласия есть, но Макрону хотелось показать, что он самостоятельный игрок, и у него это получилось", - сказал Джабаров.

Одним из самых позитивных моментов для Путина стало то, по его мнению, что Макрон не требовал от России отстранения президента Сирии Башара Асада от власти

"Это уже не первый европейский лидер, который не ставит на первое место отстранение от власти Асада",- сказал сенатор.

Как сообщалось, сам французский лидер по итогам переговоров с Путиным заявлял, что готов ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе. Российский президент ответил на это тем, что антироссийские санкции никак не помогут нормализации конфликта.

Также Эммануэль Макрон заявил, что хочет усилить сотрудничество с Российской Федерацией для поиска путей установления мира в Сирии.