В России пообещали сбивать американские ракеты, выпущенные по Сирии

Посол России в Ливане Александр Засыпкин отметил, что каждая американская ракета, которую выпустят по Сирии может быть сбита. Об этом он заявил в эфире телеканала группировки Хезбалла Al-Manar.

Об этом сообщает Reuters.

Засыпкин заявил, что любые ракеты США, стрелявшие в Сирию, будут сбиты, что может спровоцировать серьезную эскалацию конфликта в Сирии.

Посол уточнил, что при этом он якобы ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и главу российского Генштаба.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил дипломат, не уточнив, что будет с "источниками".

Напомним, несколько ракет поразили авиабазу Тияс, известную как Т4, недалеко от сирийского города Хомс утром в понедельник 9 апреля. Они были выпущены Израильской авиацией.

Вскоре Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил, что США могут применить силу против Сирии, нанеся ракетный удар.

А во вторник, 10 апреля, СМИ сообщили, что американский эсминец USS Donald Cook подошел на расстояние в 100 километров от сирийского Тартуса.

Кроме того, ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США Harry S. Truman в среду, 11 апреля, покинет военно-морскую базу Норфолки направится в Средиземное море.