В России попавшим под санкции разрешили не платить налоги

Госдума РФ одобрила во втором чтении поправку в Налоговый кодекс о праве лиц не признаваться налоговым резидентом России, если они являются резидентами иностранного государства и попали под санкции, пишет Коммерсант.

Принятый документ предполагает, что если в налоговом периоде в отношении человека действовали санкции иностранного государства, он может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России при наличии резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину нужно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу.

Автор документа Андрей Макаров сообщил, что поправка не является способом ухода от уплаты налогов.

"У всех этих лиц за эти годы доходы в основном формируются в РФ. Если он признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не о ее уменьшении", - заявил Макаров.

Он добавил, что указанная поправка не позволит скрыть информацию по контролируемым иностранным компаниям, так как Россия подписала соглашение о прямом обмене информации с иностранными государствами, которое не позволяет скрыть данные от других стран.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 марта Евросоюз продлил санкции против России за угрозу территориальной целостности Украины. Ограничения затрагивают 150 человек и 37 предприятий и организаций.