В России придумали еще одну визу для иностранцев

В России ввели новый тип визы, которую нужно оформлять при въезде в РФ для получения разрешения на временное проживание. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, оно размещено на сайте правительства РФ.

Визу будут предоставлять иностранному гражданину (из тех стран, у которых с РФ визовый режим) на срок до четырех месяцев. Визу оформляет диппредставительство или консульское учреждение, если МВД готово выдать гражданину разрешение на временное проживание в России.

При выдаче такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица - на весь срок действия разрешения.

Как сообщалось, в Украине 2 сентября вступило в силу решение СНБО от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Согласно решению СНБО, с 1 января 2018 года жители России и некоторых других государств смогут попасть в Украину только по предъявлению биометрического паспорта или после снятия биометрических данных на границе.