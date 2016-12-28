В России пригрозили ответными мерами за расширение санкций США

Российская Федерация может предпринять ответные меры за расширение санкций Соединенными Штатами Америки. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, передает пресс-служба ведомства.

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем...Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - отметила Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что расширенные санкции США против России вступили в силу.