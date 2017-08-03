В России признали, что надежде на улучшение отношений с США пришел конец

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции показали, что надежде на улучшение отношений с США пришел конец.

Так он прокомментировал в своем Facebook подписание президентом США Дональдом Трампом санкций против РФ.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец", - написал он.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса", - зафявил он.

"Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", - написал он.

Медведев также считает, что России таким образом объявлена полноценная торговая война.

При этом, он считает, что "администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу".

Медведев, считает, что в США пытаются отстранить Трампа от власти.

"Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти", - написал Медведев.

"Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя", - резюмировал он.