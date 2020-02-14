В России прокомментировали новые санкции США

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что введение новых санкции США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 14 февраля.

В России заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания, которых им якобы не предоставили.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Госдеп США внес в Федеральный реестр страны информацию о введении санкций против России. Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".