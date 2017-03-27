В России раскритиковали отказ главы МИД Британии ехать с визитом в Москву

В России заявили, что поездка в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона не может быть перенесена, поскольку даже не была запланирована.

Об этом рассказал оффициальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что причиной переноса поездки Джонсона в Москву стала встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В частности, Захарова назвала перенос визита посла в столицу России "ноу-хау в дипломатии", поскольку "о визите никто не объявлял".

Ранее Захарова заявила, что Порошенко "как о лягушке". До этого президент Украины в одном из своих выступлений отметил, что Россия давно поняла, что внешне Украину "голыми руками не возьмешь", поэтому прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев.

Mediaexpert Life

http://mediaexpert.life