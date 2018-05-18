В России рассматривают возможность продления полномочий президента до трех сроков подряд

Парламент Чечни внес в Госдуму Российской Федерации поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд.

Соответствующий проект закона размещен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Необходимость внесения поправок чеченские депутаты объяснили "достигнутой социально-политической стабильностью". "На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - отмечают авторы законопроекта.

По их мнению, эта поправка "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России".

Как известно, на данный момент Конституция РФ запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.

Действующий глава российского государства Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего президентский пост занял давний соратник Путина Дмитрий Медведев. Путин был назначен премьер-министром в его правительстве.

В конце своего срока Медведев предложил Путину снова баллотироваться на высший пост и его в третий раз избрали президентом в марте 2012 года. Тогда Путин сделал премьером Медведева.

В марте текущего года Путин в четвертый раз участвовал в президентских выборах и вновь победил. С его инаугурацией Медведев остался премьером.

Примечательно, ранее в России уже вносили поправки в Конституцию относительно президентских полномочий. В частности, в 2008 году был увеличен срок президентских полномочий с четырех до шести лет.