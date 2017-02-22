В России создали войска пропаганды для информационных операций

В России созданы войска так называемых "информационных операций" для пропаганды. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее... того управления, которое называлось контрпропагандой", - сказал Шойгу, добавив, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

Ранее сообщалось, что Европа, где Германия и Франция в этом году проведут выборы, строит оборону для противостояния возможным кибератакам России и дезинформации, что раскачивают западную политику.

Как ранее сообщалось, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал запретить в Украине соцсети Вконтакте и Одноклассники.

Также мы информировали, что в Турции арестовали немецкого журналиста по подозрению в шпионаже.

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