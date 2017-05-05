В России заявили, что новые санкции США против КНДР будут равнозначны объявлению войны

В случае принятия Вашингтоном закона о введении новых санкций в отношении КНДР, которые предусматривают проверку портов Дальнего Востока в России, Москва будет расценивать это как объявление войны.

Такое заявление сделал глава Международного комитета Совета федерации России Константин Косачев, пишет РБК.

По словам российского дипломата, данный законопроект предполагает проверку ряда российских и иностранных портов на предмет соблюдения ограничений против Пхеньяна.

Стоит отметить, что новые ограничительные меры в отношении КНДР со стороны Вашингтона предусматривают введение запрета суднам из КНДР и других стран, нарушающих резолюции Совбеза ООН в отношении Пхеньяна, работать в территориальных водах США и заходить в американские порты.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект об ужесточении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики.

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