В ЄС з 15 червня введуть паспорти вакцинації

Єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI.

Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

"Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть вимагати", - сказав Бретон.

За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.

Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами; європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Його мета - "відновити рух, знайти нормальне життя" і "здатність рухатися без ризику для себе або інших", - сказав Бретон.