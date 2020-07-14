В ЄС засудили ЦВК Білорусі за відмову реєструвати опозиціонера на виборах

Євросоюз засудив рішення Центрвиборчкому Білорусі відмовити в реєстрації кандидатом у президенти опозиціонеру Віктору Бабарику. Про це йдеться в заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

"Довільне виключення кандидатів обмежує можливість білоруському народу висловити свою волю і підриває загальну цілісність і демократичний характер виборів. Відмовляючи в реєстрації Віктору Бабарику та Валерію Цепкалу, білоруська влада не змогла забезпечити змістовні і конкурентні політичні змагання, - йдеться в заяві.

В Євросоюзі відзначили, що очікують, що Білорусь поважатиме права білоруських громадян на свободу слова та мирних зібрань упродовж тижнів перед виборами.

"ЄС залишається прихильним посиленню взаємодії з білоруським народом та громадянським суспільством. Ми підтримуємо незалежність і суверенітет Білорусі, але права людини і демократія залишатимуться на передньому плані для ЄС при формуванні політики щодо країни, - відзначили в Брюсселі.

Як відомо, Віктор Бабарико та його син Едуард перебувають під арештом. Екс- голові Белгазпромбанку звинувачення пред'явлено за трьома статтями КК Білорусі: про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків і дачі хабаря повторно чи у великому розмірі.

А сьогодні ЦВК відмовилася реєструвати Бабарику на виборах президента Білорусі. Причиною відмови в реєстрації Віктора Бабарика названа його нібито протиправна діяльність і незаконно отримані доходи.

За пост президента Білорусі боротимуться п'ять кандидатів.