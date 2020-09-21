В ЄС знову не домовилися про санкції проти влади Білорусі - DW

Європейський Союз знову не зміг прийняти рішення про введення санкцій проти влади Білорусі. На засіданні Ради ЄС у Брюсселі, 21 вересня, штрафні заходи не були затверджені. Про це пише DW, посилаючись на власне джерело, передає УНН.

У той же час, за даними DW, джерело повідомило, що міністри закордонних справ всіх держав ЄС впевнені у необхідності санкцій проти Мінська.

У свою чергу, агентство AFP передає, що учасникам засідання не вдалося досягти домовленості через позицію Кіпру, який вимагає одночасного введення штрафних заходів проти Туреччини за розвідку нею родовищ газу у спірній східній частині Середземного моря.

Позицію Кіпру також підтверджує журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Також повідомляється, що перед засіданням Ради ЄС відбулася зустріч глав МЗС з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською. За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, вона поінформувала представників ЄС про ситуацію у Білорусі.

Швеція і Фінляндія не підтримують введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.