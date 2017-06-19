В Санкт-Петербурге прошли пикеты в защиту крымских татар

В воскресенье, 18 июня в Санкт-Петербурге на Невском проспекте состоялась серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Как сообщают Крым.Реалии, активисты держали в руках крымскотатарские национальные флаги, фотографии заключенных крымчан и плакаты с требованием прекратить преследования коренного народа Крыма.

Почти 1200 дней Крым находится в оккупации. Идет четвертый год войны. В течение всех трех лет фонд "Майдан иностранных дел" и его крымский департамент систематически анализируют ситуацию в оккупированном Крыму, делают заключения и прогнозы развития событий, предлагают подходы к решениям.