В Саудовской Аравии объявили о создании новой антитеррористической коалиции

В воскресенье наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман официально объявил о создании военной антитеррористической коалиции исламских стран, в которую вошла 41 страна, сообщает DW. Это произошло на первой встрече министров обороны стран-участниц коалиции.

Саудовские официальные лица назвали миссией коалиции борьбу с терроризмом, и особенно противодействие угрозе "Исламского государства".

По словам принца ибн Салмана, эта коалиция станет "ясным сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран".

В основном в антитеррористическую коалицию будут входить суннитские страны.

Как сообщается, первое заседание военного объединения прошло через два дня после террористической атаки в мечети на севере Египта, в результате которого погибли по меньшей мере 305 человек.

"Это очень болезненный инцидент, который напоминает нам об опасности радикального экстремизма", - заявил Мохаммед бин Салман.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)