В Саудовской Аравии разрешили женщинам самостоятельно путешествовать

Саудовская Аравия отменила запрет женщинам путешествовать самостоятельно - без дополнительного разрешения мужчин.

Соответствующее решение правительства Саудовской Аравии 2 августа опубликовали в официальных СМИ королевства, передает ВВС.

Отныне каждая женщина, которая достигла 21-летнего возраста, имеет право оформить загранпаспорт и отправиться в путешествие без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна. До сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешения для получения паспорта или поездки за границу у опекуна - мужа, отца или другого родственника-мужчины.

Кроме того, власти одобрили и другие послабления. В частности, новые указы также предоставляют женщинам право самим регистрировать рождение ребенка, брак или развод и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Саудовская Аравия впервые разрешила женщинам самостоятельно путешествовать за границу

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