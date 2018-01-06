В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за нежелание экономить

Принцы требовали отмены королевского указа, который приостановил государственную оплату счетов за воду и электричество для членов королевской семьи

Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они пришли в королевский дворец в Эр-Рияде, чтобы протестовать против мер жесткой экономии, которые включают в себя приостановление оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщению, принцы собрались в историческом королевском дворце Каср- аль-Хокм, требуя отмены королевского указа, который приостановил государственную оплату счетов за воду и электричество для членов королевской семьи.

Принцы также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный против их родственника. Им сообщили, что их требования ошибочны, но они отказались покинуть Каср аль-Хокм. Принцев задержала охрана дворца, до заседания суда они будут находиться в тюрьме Аль-Хайера.