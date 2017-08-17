В сбившем людей фургоне в Барселоне обнаружили испанский паспорт

В фургоне, сбившем пешеходов на одной из центральных улиц Барселоны, обнаружили паспорт подданного Испании, сообщает в четверг газета "Паис".
Издание отмечает, что, по данным следователей, за рулем находился мужчина ростом примерно 170 см, в белой рубашке в голубую полоску.
Ранее полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами теракта могли стать от трех до 13 человек.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия.
Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.