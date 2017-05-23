В Сенате Нидерландов образовалось большинство в поддержку ассоциации Украина-ЕС

Нидерланды, вероятно, поддержат Соглашение об ассоциации Украины и ЕС во время дебатов в Сенате Нидерландов во вторник, 23 мая, поскольку образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации (СА) Украины и Европейского Союза. Об этом сообщает голландское радио BNR.

"В нашей группе значительное большинство, кажется, поддерживает весь законопроект", - заявил сенатор Бен Кнапен (партия CDA).

При этом он добавил, что хочет помешать Нидерландам разочаровать своих союзников, поскольку Нидерланды являются последним государством-членом ЕС, которое ратифицирует договор.

Так, кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, большинство также включает 9 сенаторов партии CDA, которая официально против принятия соглашения, а также 3 сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию соглашения. Этого большинства будет достаточно для успешного голосования через неделю.

Таким образом, вероятно, на следующей неделе 48 членов проголосуют "за" и 27 - "против" ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как сообщалось, 23 февраля нижняя палата голландского парламента поддержала закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. За данное решение проголосовали 89 депутатов из 150, "против" - 55.