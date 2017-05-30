В Сенате Нидерландов сегодня проведут голосование по СА Украины с ЕС

В Сенате Нидерландов сегодня, 30 мая 2017 года, проведут голосование по Соглашению об ассоциации (СА) Украины и Европейского Союза. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Верхняя палата парламента проголосует по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Согласно расписанию работы Сената, голосование назначено на с 14:41 до 14:50 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ. Ранее нижняя палата парламента в Нидерландах уже проголосовала за ратификацию соглашения. Страна остается единственной в Европейском Союзе, кто до сих пор не ратифицировал СА.

Напомним, ранее сообщалось, что во время дебатов в Сенате Нидерландов 23 мая 2017 года образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.