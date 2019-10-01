В Сенате пообещали поставить вопрос об импичменте Трампа на голосование

Если Палата представителей объявит импичмент президенту Дональду Трампу, у Сената не будет другого выбора, чем рассмотреть этот вопрос. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в интервью каналу CNBC.

Как отметил Макконнелл, его обязывают так поступить правила Сената.

"У меня не будет иного выбора, кроме как принять их к рассмотрению", - отметил он.

Согласно правилам процедуры импичмента, если Палата представителей объявит импичмент президенту, дальше дело отправляют на рассмотрение Сената.

Напомним, начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Президент США, в свою очередь, заявил, что не воспринимает всерьез угрозы со стороны Конгресса.

Как известно, разговор между президентами Украины и США стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

РБК-Украина писало, что члены Комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке договорились заслушать обличителя, жалоба которого послужила основанием для расследования в деле импичмента Трампа, пообещав защитить его.