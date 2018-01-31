В Сенате потребовали от Трампа объяснить, зачем контрразведчик Нарышкин приезжал в США

Сенатор адресовал вопрос администрации Трампа с требованиями прояснить ситуацию о переговорах глав внешних разведок России и США Фото: AFP

Глава демократической фракции Сената США Чак Шумер выступил с призывом к администрации Трампа и непосредственно к президенту США и потребовал объяснить, с какой целью глава Внешней разведки Сергей Нарышкин приезжал в США и о чем шла речь на переговорах с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом. Об этом сообщает издание The Hill.

"Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос, с какими американскими официальными лицами он встречался?" - цитирует сенатора издание.

Господин Шумер предположил, что господин Нарышкин приезжал в США не один. В связи с этим у него возник еще один вопрос: "Каких других лиц из российской разведывательной службы, попавших под санкции, администрация Трампа впустила в нашу страну?". Кроме того, сенатор считает, что визит Сергея Нарышкина связан с решением Дональда Трампа не вводить очередные санкции против России.

Напомним, СМИ сообщили, что Сергей Нарышкин посетил США накануне и провел консультации с представителями американских спецслужб по проблеме терроризма, в том числе и с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что глава СВР и представители американских спецслужб якобы обсудили возможности для совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего летом чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщалось, Сергей Нарышкин, в числе прочих топ-чиновников, попал в так называемый "кремлевский список", опубликованный Минфином США для возможного введения новых санкций.