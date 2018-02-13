В Сенате США готовят резолюцию о санкциях против фигурантов "кремлевского списка"

Группа членов сената конгресса США, представляющая демократическое меньшинство, разработала проект резолюции, которая призывает президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России в соответствии с принятым летом 2017 года законом.

Как сообщает Politico, авторами резолюции выступили влиятельные сенаторы- демократы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо), Роберт Менендес (Нью-Джерси). Издание отмечает, что объявленное в конце января решение администрации не вводить новые санкции против России под предлогом того, что уже принятые меры работают эффективно, "взбесило демократов".

"Отсутствие серьезности, которое проявила администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности, [...] вызывает тревогу, так не должно продолжаться", - отметил Кардин в заявлении по резолюции.

Поскольку в настоящее время демократы в обеих палатах американского парламента находятся в меньшинстве, идея с резолюцией лишь "символический жест", указывает газета. Резолюции подобного типа не являются обязательными к исполнению.

По данным агентства, которое ознакомилось с текстом документа, авторы обвинили Москву в подрыве демократических процессов в Украине и оказании поддержки правительству Сирии. В нем также упоминаются слова директора ЦРУ Майкла Помпео, что Россия и сейчас предпринимает попытки вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы. Сенаторы призвали ввести санкции в отношении причастных к коррупции лиц, "принимая во внимание информацию, содержащуюся в докладе", который Белый дом направил в конгресс в конце января.

29 января Минфин США представил в конгресс доклад о российской элите, который обязан был представить по закону, принятому летом 2017 года. В открытой и опубликованной части документа названы 210 человек, в том числе богатейшие бизнесмены и высшие чиновники. Значительная часть списка состояла из имен руководителей крупных российских госкомпаний и компаний с госучастием. Закрытая часть доклада, по информации Минфина, состоит из сотен страниц. Имена людей, попавших в эту часть, не разглашались.

В докладе со ссылкой на закон было пояснение, что занесение в "кремлевский список" неравнозначно внесению в санкционный список. Решение о расширении санкций будет приниматься отдельно.