В Сенате США назвали дату импичмента Трампа

Сенат США может получить от Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте президента страны Дональда Трампа на День благодарения - 25 декабря.

Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер, передает CNN.

По его словам, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл провел инструктаж по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

"Есть основания считать, что мы получим утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте до каникул на День благодарения", - сообщил Крамер.

Напомним, Белый дом опубликовал полный текст телефонного разговора между президентами США и Украины Днальдом Трампом и Владимиром Зеленским, который стал поводом для начала импичмента американского лидера.

24 сентября, Палата представителей США объявила о начале импичмента президенту США Дональду Трампу.

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