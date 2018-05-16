В сенате США одобрили кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

"Джина Хаспел - самый квалифицированный специалист, которого президент может выбрать, чтобы возглавить ЦРУ и самый подготовленный кандидат за всю 70-летнюю историю агентства", - заявил глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр.

По данным агентства, кандидатуру Хаспел поддержали 10 членов комитета, а пять - высказались против. Как отмечается, среди проголосовавших в пользу Хаспел также есть представители демократов.

Данное решение станет первым в истории существования ЦРУ назначением женщины на главный пост. Таким образом 61-летняя Хаспел сменит на посту главы ЦРУ Майка Помпео, который недавно был утвержден на посту госсекретаря США.

Ранее президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о выступлении Джины Хаспел в сенате перед рассмотрением ее кандидатуры на пост главы ЦРУ. В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил, что сенату следует отклонить кандидатуру Хаспел. По его словам, она так и не признала аморальность пыток.

Джина Хаспел может стать не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором ЦРУ, который хорошо знает русский язык. В биографической справке, опубликованной ведомством, сообщается, что Хаспел, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя, в частности, российское направление.

Кандидатура Хаспел считалась спорной из-за того, что она, по утверждениям СМИ, возглавляла в 2004 году секретную тюрьму в Таиланде. Там подозреваемые в террористических действиях якобы подвергались пыткам, в том числе посредством симуляции утопления. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.

Напомним, 27 апреля Джина Хаспел была назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ.