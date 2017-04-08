В Сенате США предлагают создать "гибридный трибунал" по военным преступлениям в Сирии

В пятницу, 7 апреля, группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, который предусматривает рассмотрение вопроса о создании "гибридного трибунала" по расследованию "военных преступлений и преступлений против человечности" в Сирии.

Текст предложения опубликован на сайте комитета Сената США по вопросам международных отношений.

Отмечается, что авторами документа стали члены как Республиканской, так и Демократической партии, в том числе республиканец Боб Коркер и демократ Бен Кардин, а также республиканец Марко Рубио.

Согласно тексту инициативы, не позднее 180 дней после вступления законопроекта в силу госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие представители его ведомства высокого ранга должны будут рассмотреть "возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе "гибридного трибунала" для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Сирии с марта 2011 года".

В состав данного временного трибунала смогут войти сирийские и иностранные юристы, "судьи и другие профессионалы", задачей которых станет "судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений".

Кроме того, сенаторы предлагают наделить госсекретаря правом оказывать поддержку людям и организациям, которые ведут поиск совершавших подобные злодеяния, собирают документы и доказательства, проводят расследование и защищают свидетелей.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли ракетный удар по территории Сирии в ответ на газовую атаку в сирийской провинции Идлиб. 7 апреля глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон сказал, что в данный момент идет подготовка формирования коалиции для отстранения президента Сирии Башара Асада от власти.

7 апреля президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что атака США на военную базу в провинции Хомс является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом.

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