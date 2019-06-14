В Сенате США представили законопроект о введении санкций против "Северного потока-2"

Сенатор от Республиканской партии США Джон Барассо представил законопроект о введении санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

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Как сообщается на сайте сенатора, 13 июня он представил законопроект, который предусматривает предоставление помощи странам-членам Организации Североатлантического договора в ответ на политическое принуждение и манипуляции со стороны России.

Законопроект "Сотрудничество в области энергетической безопасности со странами-союзниками и партнерами в Европе" или так называемый ESCAPE Act (S. 1830) призван усилить энергетическую безопасность стран-членов НАТО путем обеспечения их энергоносителями из США.

Законопроект также обязывает ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять природный газ в Германию.

"Президент Трамп был прав, когда недавно сказал, что Германия станет заложником России, если они продвинутся дальше с газопроводом "Северный поток-2", - отметил Барассо.

"Мы уже знаем, что российский президент Владимир Путин имеет историю использования российского газа для принуждения и угроз нашим союзникам. ESCAPE Act устранит это геополитическое оружие путем применения санкций на газопровод "Северный поток-2" и расширения экспорта американского газа", - заявил сенатор.