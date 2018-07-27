В Сенате США разработали законопроект, который не позволит Трампу вывести страну из НАТО

Американские сенаторы - Кори Гарднер, Тим Кейн, Джон Маккейн и Джек Рид - разработали законопроект, призванный ограничить полномочия президента США относительно выхода из НАТО

Сенаторы опасаются, что Дональд Трамп хочет совершить "разворот политического курса США по отношению к России" после недавних переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на The Washington Post.

Согласно законопроекту, чтобы принять решение о выходе из альянса, необходимо получить две трети голосов Сената.

"К сожалению, ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената", - заявил сенатор Маккейн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выйти из НАТО, но сейчас "это не является необходимым". По результатам закрытых переговоров с лидерами стран-членов НАТО Трамп заявил, что страны согласились платить большие взносы в бюджет Альянса. По его словам, речь идет о 33 млрд долларов.

