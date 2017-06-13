В сенате США согласовали ужесточение санкций против РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партии согласовали вопрос об ужесточении санкций против России, сообщил журналистам председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

Сенаторы договорились включить новые меры против России в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия. Этот законопроект планируется вынести на голосование на текущей неделе.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменять или ослаблять санкции без согласования с конгрессом.

Россия обвиняется в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США. Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения, сообщают СМИ.

"Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - прокомментировал межпартийную договоренность лидер демократов в сенате Чак Шумер.