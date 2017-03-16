В Сьерра-Леоне пастор обнаружил один из крупнейших алмазов в мире

Христианский пастор обнаружил на востоке Серра-Леоне один из крупнейших алмазов мира.

Вес камня составляет 709 каратов.

Алмаз, обнаруженный Эммануэлем Момохом, входит в 20 крупнейших алмазов мира и в данный момент хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне.

Найденный алмаз в среду вечером отвезли президенту страны Эрнесту Бай Корома. Глава государства "поблагодарил местного руководителя и его людей за то, что они не вывезли алмаз из страны", сообщает администрация президента. Он также заявил, что владельцы прииска должны получить "то, что им причитается", а находка должна "принести пользу стране в целом".

Пастору удалось добыть самый крупный алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. До этого в 1972 году там был найден алмаз весом 969 каратов, получивший имя "Звезда Сьерра-Леоне".

Напомним, самый большой алмаз в мире найден в 2015 года в Ботсване.

А в мае 2916 года другой огромный необработанный алмаз The Constellation ("Созвездие") весом 812,77 карат был продан за 63,1 млн долларов - это самая высокая цена, когда-либо выплачивавшаяся за подобный драгоценный камень.

По материалам: Интерфакс