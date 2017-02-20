В сети появилось видео убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына

В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео видно, как девушка в белом топе и джинсах хватает и держит мужчину, в то время как другая девушка распыляет токсичное вещество в его лицо.

После этого на видеозаписи можно увидеть, как, предположительно, Ким Чен Нам обращается к сотрудникам охраны аэропорта.

После обращения мужчину ведут в пункт службы безопасности, где он теряет сознание.

Как сообщалось ранее, полиция Малайзии по делу о смерти Ким Чен Нама задержала мужчину, у которого был обнаружен паспорт КНДР. 47-летний мужчина был задержан 17 февраля, в пятницу вечером.

Полиция продолжает розыск еще трех мужчин, которые могут быть причастны к смерти Ким Чен Нама.

Напомним, Южная Корея обвинила в убийстве брата Ким Чен Ына КНДР.