В Сети появилось видео задержания Навального в Москве

Российского оппозиционера, организатора всероссийской акции "Забастовка избирателей" Алексея Навального задержали в Москве.

Видео задержания опубликовали в Сети.

На нем видно, как Навальный идет в окружении своих сторонников и журналистов, как вдруг к нему подбегают полицейские, хватают и ведут в автозак.

Досталось и нескольким оппозиционерам, которые пытались не дать полицейским задержать Навального. Они получили удары дубинками, а затем также были задержаны.

https://www.youtube.com/watch?v=o5uZpUne9LU

Также полицейские сорвали прямой эфир об акциях протеста, который вели активисты Фонда борьбы с коррупцией. Правоохранители ворвались в студию прямо во время эфира и все это попало на видео.

Ранее сообщалось, что в России сегодня, 28 января, проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального - "Забастовка избирателей", целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте. В большинстве городов акции были несогласованные с властью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за прошедшую неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. Полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы за" призывы к несанкционированному митингу".