В Сеуле приговорили главу Samsung к пяти годам тюрьмы

В пятницу, 25 августа, окружной суд в Сеуле приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам лишения свободы, передает Корреспондент.

Сообщается, что 49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях.

Суд над Ли Чжэ Еном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Обвинение утверждает, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.

Ранее суд в Южной Корее приговорил Чхве Сун Силь, давнюю подругу и советницу бывшего президента Южной Кореи, оказавшуюся в центре коррупционного скандала, к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Как сообщал MIGnews.com.ua, центральный районный суд Сеула одобрил запрос прокуратуры касательно выдачи ордера на арест вице-президента Samsung Electronics Ли Чже Ёна, обвиняемого во взяточничестве.