В Северной Корее заявили, что "пойдут на войну" в случае провокации со стороны США

В КНДР заявили, что напряженность в отношениях с США и их союзниками углубляется.

Северная Корея "не будет сидеть сложа руки" в то время, как ударная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море и может нанести превентивный удар. Об этом сообщил заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Ель в интервью Associated Press.

Комментируя информацию о том, что ударная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море и может нанести превентивный удар, дипломат заявил, что КНДР "не будет сидеть сложа руки" перед этой угрозой.

"Мы, конечно, не будем сидеть сложа руки до упреждающего удара США", - сказал Хан, добавив, что Северная Корея "пойдет на войну", если США хотят спровоцировать это, и Пхеньян будет продолжать развивать свою ядерную программу.

В то же время, по его словам, ситуация на Корейском полуострове превратилась в "порочный круг", а напряженность в отношениях с США и их союзниками углубляется. Однако КНДР проведет ядерные испытания, когда штаб верховного командования посчитает нужным.

Как сообщал УНИАН ранее, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по необходимости". В то же время в Северной Кореи предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.