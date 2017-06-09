В Северной Корее заявили об испытании нового типа ракет

В Пхеньяне заявили, что провели успешное испытание крылатых противокорабельных ракет нового типа, пишет РБК-Украина.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания проводили с целью проверки тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук.

Также сообщается, что было проведено тестирование мобильной пусковой установки.

Стоит отметить, что несколько ракет пролетели около 200 км и упали в Японское море (вне исключительной экономической зоны Японии, - ред.).

По некоторым данным, испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что страна "полностью отвергает" последние санкции Организации Объединенных Наций как "враждебный акт", и намерена продолжать развивать ядерное оружие.